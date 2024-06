Kontron-Aktie klar stärker: Kontron will Aktien in Millionenhöhe zurückkaufen

Der österreichische Technologiekonzern Kontron will eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen.

Ab Juli sollen bis zu 434 000 eigene Aktien zu maximal 23 Euro das Stück erworben werden, wie das Unternehmen am Freitag in Linz mitteilte. Die aktuelle Bewertung der Aktien stelle aus Sicht des Vorstands ein "sehr attraktives Niveau" dar, außerdem sei die Liquiditätslage "hervorragend". Kontron ist an der Börse derzeit knapp 1,3 Milliarden Euro schwer.

Via XETRA gewinnt die Kontron-Aktie zeitweise 1,99 Prozent auf 20,54 Euro.

