Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Performance
|
19.11.2025 09:29:14
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,04 Prozent tiefer bei 3 415,12 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 550,024 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,019 Prozent auf 3 415,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 416,46 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 422,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 414,52 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 3,70 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der TecDAX bei 3 656,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, lag der TecDAX bei 3 770,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 313,76 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 0,626 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 6,73 Prozent auf 32,68 EUR), IONOS (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR), Kontron (+ 0,95 Prozent auf 23,44 EUR), QIAGEN (+ 0,87 Prozent auf 38,09 EUR) und CANCOM SE (+ 0,80 Prozent auf 25,35 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nagarro SE (-1,55 Prozent auf 63,50 EUR), Eckert Ziegler (-1,26 Prozent auf 15,64 EUR), Sartorius vz (-1,11 Prozent auf 221,80 EUR), 1&1 (-0,94 Prozent auf 21,10 EUR) und Infineon (-0,67 Prozent auf 32,77 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 379 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.
Redaktion finanzen.at
