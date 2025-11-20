SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
TecDAX-Performance 20.11.2025 09:30:00

XETRA-Handel: TecDAX beginnt Handel im Plus

XETRA-Handel: TecDAX beginnt Handel im Plus

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:13 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 1,23 Prozent auf 3 462,99 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 543,199 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,517 Prozent höher bei 3 438,67 Punkten in den Handel, nach 3 420,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 438,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 468,43 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 2,35 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 756,03 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 3 756,68 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 3 317,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0,767 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,25 Prozent auf 36,10 EUR), AIXTRON SE (+ 4,12 Prozent auf 18,33 EUR), JENOPTIK (+ 2,97 Prozent auf 19,74 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,97 Prozent auf 93,70 EUR) und Infineon (+ 2,87 Prozent auf 33,72 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen United Internet (-0,83 Prozent auf 23,76 EUR), SMA Solar (-0,63 Prozent auf 34,62 EUR), Kontron (-0,25 Prozent auf 23,50 EUR), TeamViewer (-0,18 Prozent auf 5,61 EUR) und Bechtle (+ 0,10 Prozent auf 38,62 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 401 211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,809 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Analysen

18.11.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SUSS MicroTec Buy UBS AG
17.11.25 SUSS MicroTec Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 17,34 -1,28% AIXTRON SE
Bechtle AG 38,28 -0,73% Bechtle AG
Elmos Semiconductor 91,90 1,32% Elmos Semiconductor
freenet AG 27,04 -0,44% freenet AG
Infineon AG 32,90 -0,02% Infineon AG
JENOPTIK AG 19,21 -0,47% JENOPTIK AG
Kontron 23,40 -0,34% Kontron
SAP SE 206,00 0,05% SAP SE
Siemens Healthineers AG 41,25 -0,55% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 34,12 -2,40% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 35,16 3,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,50 -1,61% TeamViewer
United Internet AG 23,82 -0,42% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 436,71 0,46%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
16:19 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen