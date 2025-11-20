XETRA-Handel: TecDAX beginnt Handel im Plus

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:13 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 1,23 Prozent auf 3 462,99 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 543,199 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,517 Prozent höher bei 3 438,67 Punkten in den Handel, nach 3 420,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 438,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 468,43 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 2,35 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 756,03 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 3 756,68 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 3 317,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0,767 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,25 Prozent auf 36,10 EUR), AIXTRON SE (+ 4,12 Prozent auf 18,33 EUR), JENOPTIK (+ 2,97 Prozent auf 19,74 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,97 Prozent auf 93,70 EUR) und Infineon (+ 2,87 Prozent auf 33,72 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen United Internet (-0,83 Prozent auf 23,76 EUR), SMA Solar (-0,63 Prozent auf 34,62 EUR), Kontron (-0,25 Prozent auf 23,50 EUR), TeamViewer (-0,18 Prozent auf 5,61 EUR) und Bechtle (+ 0,10 Prozent auf 38,62 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 401 211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,809 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

