Rentable Kontron-Anlage? 18.11.2025 10:03:39

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kontron gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Kontron-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,25 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,797 Kontron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,84 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 17.11.2025 auf 23,26 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 34,84 Prozent gleich.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Kontron AG

