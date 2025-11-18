Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Rentable Kontron-Anlage?
|
18.11.2025 10:03:39
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Kontron-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,25 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,797 Kontron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,84 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 17.11.2025 auf 23,26 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 34,84 Prozent gleich.
Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,51 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kontron AG
|
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|23,26
|1,66%