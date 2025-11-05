Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Empfehlung 05.11.2025 11:18:38

Kontron-Aktie steigt durch Lob von Jefferies an SDAX-Spitze

Kontron-Aktie steigt durch Lob von Jefferies an SDAX-Spitze

Der Technologiekonzern Kontron hat die Anleger am Mittwoch mit Auftragsdaten überzeugt.

Die Aktien belegten dank eines Kursanstiegs um zuletzt noch 3,5 Prozent auf 21,92 Euro den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDAX. Die chartechnische Unterstützung bei 21 Euro hielt erneut

Der Auftragsbestand per Ende September belegt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahreswechsel. Zudem bestätigte Kontron die Ende Oktober vorgelegten Eckdaten für das dritte Quartal und die damals angepasste Jahresprognose. Das Unternehmen hatte die Umsatzplanung leicht gesenkt, aber am Gewinnziel festgehalten.

Dies untermauere den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Profitabilität und die schnell wachsenden, gewinnträchtigen Segmente wie Eisenbahninfrastruktur und Verteidigung, lobte Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Er rät weiter zum Kauf der Aktie, für die er mit dem beibehaltenen Kursziel von 27 Euro rund 23 Prozent Luft nach oben sieht.

/gl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kontron-Aktie mit Kurssprung: Gewinnziel bleibt - Umsatzprognose leicht reduziert
Kontron-Aktie fester: Technologiekonzern senkt Umsatzprognose leicht
Kontron-Aktie fester: Gewinnsprung nach neun Monaten

Bildquelle: Kontron AG

Nachrichten zu Kontronmehr Nachrichten

Analysen zu Kontronmehr Analysen

06.11.25 Kontron Buy Warburg Research
06.11.25 Kontron kaufen Warburg Research
05.11.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Kontron Buy Warburg Research
30.10.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kontron 22,26 1,09% Kontron

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen