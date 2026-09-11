Kroger Co. Profit Rises In Q2

(RTTNews) - Kroger Co. (KR) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $641 million, or $1.05 per share. This compares with $609 million, or $0.91 per share, last year.

Excluding items, Kroger Co. reported adjusted earnings of $667 million or $1.09 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $34.621 billion from $33.940 billion last year.

Kroger Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $641 Mln. vs. $609 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $0.91 last year. -Revenue: $34.621 Bln vs. $33.940 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.10 To $ 5.30