Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|
05.03.2026 13:04:00
Kroger Sees Adj. EPS Growth In FY26 - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, supermarket chain Kroger Co. (KR) initiated its adjusted earnings and identical sales outlook for the full-year 2026. Identical sales growth for the fourth quarter, without fuel, increased 2.4 percent.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $5.10 to $5.30 per share on total identical sales growth, without fuel, of 1.0 to 2.0 percent.
In Thursday's pre-market trading, KR is trading on the NYSE at $67.34, down $0.63 or 0.93 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kroger
|
05.03.26
|Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.02.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.02.26
|S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kroger-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Kroger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|S&P 500-Papier Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.02.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kroger von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Kroger
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kroger
|61,74
|5,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.