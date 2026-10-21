Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
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21.10.2026 22:15:25
Las Vegas Sands Corp. Reports Drop In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Las Vegas Sands Corp. (LVS) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $304 million, or $0.48 per share. This compares with $419 million, or $0.61 per share, last year.
Excluding items, Las Vegas Sands Corp. reported adjusted earnings of $343 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.5% to $3.216 billion from $3.331 billion last year.
Las Vegas Sands Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $304 Mln. vs. $419 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.61 last year. -Revenue: $3.216 Bln vs. $3.331 Bln last year.
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