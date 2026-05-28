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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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28.05.2026 12:14:00
LibreOffice greift Google Docs und Microsoft 365 an
Die Document Foundation richtet LibreOffice neu aus. Kern bleibt die Desktop-Version, aber Apps für Webbrowser und Smartphones sollen kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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