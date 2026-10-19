Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
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19.10.2026 09:32:00
Lindt & Sprüngli entlässt Konzernchef Adalbert Lechner
Der heiße Sommer und die hohen Preise für Kakao haben den Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli in die Krise gestürzt. Jetzt soll ein Wechsel im Vorstand die Wende bringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
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|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 960,00
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