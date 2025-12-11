Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|
11.12.2025 21:22:00
Lindt: Schokoladenhersteller will Produkte nicht bei Aldi oder Lidl sehen
Schokonikoläuse- und Osterhasen aus dem Hause Lindt wird es auch in Zukunft nicht beim Discounter geben. Der Chef des Konzerns meint: Billigangebote gefährdeten die Marke.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 300,00
|0,16%