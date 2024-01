LSE-Handel: FTSE 100 beendet den Handel mit Gewinnen

Am Freitag beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 7 461,93 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,318 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 459,09 Punkten, nach 7 459,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 7 450,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 521,05 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 2,14 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 19.12.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 638,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 499,53 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 19.01.2023, mit 7 747,29 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,36 Prozent abwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 2,77 Prozent auf 1,11 GBP), Vodafone Group (+ 2,62 Prozent auf 0,68 GBP), Pershing Square (+ 2,49 Prozent auf 36,20 GBP), Beazley (+ 1,68 Prozent auf 5,14 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,67 Prozent auf 4,01 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Entain (-3,45 Prozent auf 9,17 GBP), Ocado Group (-3,40 Prozent auf 5,52 GBP), Whitbread (-2,39 Prozent auf 35,48 GBP), Glencore (-1,80 Prozent auf 4,12 GBP) und Smiths (-1,56 Prozent auf 16,46 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 63 438 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,774 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Im Index weist die Vodafone Group-Aktie mit 11,33 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at