LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Donnerstag gewinnt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,03 Prozent auf 10 481,79 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,135 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 10 477,76 Punkte an der Kurstafel, nach 10 478,34 Punkten am Vortag.

Bei 10 436,76 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 482,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,248 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, einen Stand von 10 373,51 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 02.04.2026, einen Wert von 10 436,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 774,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,33 Prozent nach oben. 10 934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Coca-Cola European Partners (+ 6,03 Prozent auf 106,10 USD), J Sainsbury (+ 2,00 Prozent auf 3,37 GBP), Burberry (+ 1,99 Prozent auf 10,78 GBP), Compass Group (+ 1,62 Prozent auf 32,55 USD) und Tesco (+ 1,59 Prozent auf 4,67 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil RELX (-2,12 Prozent auf 23,10 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,62 Prozent auf 66,75 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,52 Prozent auf 14,63 GBP), JD Sports Fashion (-1,34 Prozent auf 0,83 GBP) und IMI (-1,30 Prozent auf 28,86 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 922 858 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,055 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at