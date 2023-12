LSE-Handel: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der FTSE 100 befand sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsschluss um 1,33 Prozent fester bei 7 648,98 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,340 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 548,44 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 548,44 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 724,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 548,44 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1,25 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wies der FTSE 100 7 440,47 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 673,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, lag der FTSE 100 bei 7 495,93 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,26 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Bei 7 206,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 11,62 Prozent auf 7,19 GBP), Ashtead (+ 10,16 Prozent auf 54,86 GBP), Entain (+ 8,67 Prozent auf 9,20 GBP), Croda International (+ 7,75 Prozent auf 51,32 GBP) und Anglo American (+ 7,50 Prozent auf 17,95 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen RELX (-3,34 Prozent auf 30,63 GBP), Admiral Group (-3,05 Prozent auf 26,72 GBP), Associated British Foods (-2,09 Prozent auf 23,90 GBP), Severn Trent (-1,89 Prozent auf 26,50 GBP) und BAE Systems (-1,88 Prozent auf 10,46 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 119 828 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 189,128 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

