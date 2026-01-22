LSI Industries Aktie
LSI Industries Inc. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - LSI Industries Inc. (LYTS) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $6.35 million, or $0.20 per share. This compares with $5.64 million, or $0.18 per share, last year.
Excluding items, LSI Industries Inc. reported adjusted earnings of $8.438 million or $0.26 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.5% to $147.00 million from $147.73 million last year.
LSI Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.35 Mln. vs. $5.64 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.18 last year. -Revenue: $147.00 Mln vs. $147.73 Mln last year.
