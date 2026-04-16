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16.04.2026 14:25:40

Lufthansa Group reduziert Flugprogramm und macht neue Sparvorgaben

DOW JONES--Die Lufthansa Group zieht die Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie in Teilen vor und reagiert damit auf deutlich gestiegene Kerosinpreise und die Belastung durch die laufenden Arbeitskämpfe. Dazu wurde ein erstes Paket beschlossen, das eine Reduzierung des Flugprogramms auf Kurz- Mittel- und Langstrecken sowie Maßnahmen zur vorzeitigen Flottenmodernisierung vorsieht, wie der Airline-Konzern mitteilte.

"Das Maßnahmenpaket entfaltet einen überproportionalen Einspareffekt bei den Treibstoffkosten", teilte der Konzern mit. "Einerseits werden besonders ineffiziente Flugzeuge vorzeitig aus dem Flugbetrieb genommen. Zum anderen reduziert die eingesparte Kerosinmenge den nicht abgesicherten Teil des Treibstoffbedarfs der Gruppe."

In einem ersten Schritt werden ab Samstag zunächst die 27 operativen Flugzeuge von Lufthansa Cityline endgültig aus dem Programm genommen. Damit sollen weitere Verluste der defizitären Fluggesellschaften reduziert werden, hieß es. Die Fluggesellschaft, deren Schließung bereits seit längerem geplant ist, wird seit einer Woche abwechselnd von den Kabinenmitarbeitern und Piloten bestreikt. Dabei geht es unter anderem um einen tariflichen Sozialplan. Der Konzern verwies auf das Alter und die hohen Betriebskosten der Flugzeuge der Airline.

Im zweiten Schritt soll die Langstreckenkapazität mit Ablauf des Sommerflugplans um insgesamt sechs Interkont-Flugzeuge reduziert werden. Dazu werden die letzten vier verbliebenen Airbus A340-600 ausgeflottet. Zusätzlich werden ab Oktober zwei Boeing 747-400 über den kommenden Winter stillgelegt. Im Winter 2026/27 wird das des Kurz- und Mittelstreckenprogramm der Lufthansa-Kernmarke um fünf Flugzeuge reduziert,

Zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten wurden neue Sparvorgaben für Stellenbesetzungen, interne Veranstaltungen und externe Beratungsleistungen entschieden. "Sie flankieren das bestehende Abbauziel von konzernweit 4.000 Stellen in der Verwaltung bis 2030", teilte der Konzern mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 08:25 ET (12:25 GMT)

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