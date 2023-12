LUS-DAX-Handel aktuell: Das macht der LUS-DAX nachmittags

Am Nachmittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Am Freitag steht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,16 Prozent im Minus bei 16 710,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 735,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 650,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.11.2023, den Wert von 15 959,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 501,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 22.12.2022, einen Stand von 13 926,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 18,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 1,15 Prozent auf 39,42 EUR), BMW (+ 1,07 Prozent auf 100,62 EUR), Commerzbank (+ 1,03 Prozent auf 10,78 EUR), Deutsche Börse (+ 1,01 Prozent auf 184,95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,88 Prozent auf 12,39 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Zalando (-6,51 Prozent auf 21,41 EUR), adidas (-5,67 Prozent auf 183,40 EUR), MTU Aero Engines (-0,70 Prozent auf 192,80 EUR), Rheinmetall (-0,38 Prozent auf 285,10 EUR) und Sartorius vz (-0,30 Prozent auf 337,00 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 293 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 162,822 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at