Stühlerücken 18.12.2025 15:16:42

LVMH-Aktie unbeeindruckt: Chefwechsel bei Bvlgari

LVMH-Aktie unbeeindruckt: Chefwechsel bei Bvlgari

Die LVMH-Marke Bvlgari bekommt nächstes Jahr eine neue Chefin.

Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, hat er Laura Burdese mit Wirkung Juli 2026 zum CEO von Bvlgari ernannt. Sie ist seit Juli 2024 Stellvertreterin von CEO Jean-Christophe Babin, der sich nach 12 Jahren von dem Posten zurückzieht.

Babin wird weiterhin Chairman des Bvlgari-Veraltungsrats bleiben, ebenso CEO des Hotelgeschäfts und Präsident der Bvlgari-Stiftung.

Im EURONEXT-Handel notiert die LVM-Aktie zeitweise 0,09 Prozent tiefer bei 631,10 Euro.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

