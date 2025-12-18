LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
LVMH-Aktie unbeeindruckt: Chefwechsel bei Bvlgari
Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, hat er Laura Burdese mit Wirkung Juli 2026 zum CEO von Bvlgari ernannt. Sie ist seit Juli 2024 Stellvertreterin von CEO Jean-Christophe Babin, der sich nach 12 Jahren von dem Posten zurückzieht.
Babin wird weiterhin Chairman des Bvlgari-Veraltungsrats bleiben, ebenso CEO des Hotelgeschäfts und Präsident der Bvlgari-Stiftung.
Im EURONEXT-Handel notiert die LVM-Aktie zeitweise 0,09 Prozent tiefer bei 631,10 Euro.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
