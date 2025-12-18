Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40 im Fokus
|
18.12.2025 09:29:42
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
Am Donnerstag steigt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,07 Prozent auf 8 091,38 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,464 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 8 087,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 086,05 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 086,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 095,94 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,053 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 967,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 854,61 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 18.12.2024, einen Wert von 7 384,62 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern erreicht.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 269 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,194 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
