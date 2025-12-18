CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag steigt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,07 Prozent auf 8 091,38 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,464 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 8 087,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 086,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 086,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 095,94 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,053 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 967,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 854,61 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 18.12.2024, einen Wert von 7 384,62 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 269 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,194 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at