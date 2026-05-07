LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
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07.05.2026 06:00:00
LVMH looks to shrink its luxury empire
The industry leader is looking at selling brands, including Marc Jacobs and Fenty Beauty, in one of the biggest pullbacks in its historyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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