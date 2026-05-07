LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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07.05.2026 06:00:00

LVMH looks to shrink its luxury empire

The industry leader is looking at selling brands, including Marc Jacobs and Fenty Beauty, in one of the biggest pullbacks in its historyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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