MÄRKTE EUROPA/Geopolitische Risiken belasten

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch leicht nach unten. Der militärische Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran hat Sorgen vor einer Eskalation in Nahost geweckt. Der Stratege der Deutschen Bank, Jim Reid, sieht Parallelen zwischen dem aktuellen Raketenbeschuss und dem im vergangenen April, der keine größere Eskalation zur Folge hatte. In beiden Fällen seien Warnhinweise über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff veröffentlicht worden. Der Ölpreis ist der Seismograph für die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten, der Preis für Brent zieht um weitere 3 Prozent auf 75,59 Dollar je Barrel an.

Zudem verunsichert der Streik der Hafenarbeiter an der US-Ostküste und der Golfküste - hier ist ein Ende nicht in Sicht. Fünf Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl droht der massive Streik die Wirtschaft zu schwächen. Die Biden-Regierung versucht deshalb, Hafenarbeiter und Arbeitgeber zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Der Streik kostet die US-Wirtschaft geschätzte 3 bis 4 Milliarden Dollar am Tag.

"Mit der Eskalation des Konfliktes im Nahen Osten ist die Unsicherheit an den Börsen zurück", so QC Partners. Die große Frage für die Anleger sei jetzt, wie weit sich die Eskalationsspirale drehen werde und wie groß die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auch auf die Börsen am Ende werden. Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 19.139 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert kaum verändert. Der Ölsektor führt mit Aufschlägen von 2,2 Prozent die Liste der Branchengewinner mit großem Abstand an.

Kräftig nach oben geht es mit den Rüstungswerten in Europa. Die Eskalation in Nahost holt Investoren in die Branche zurück. Rheinmetall und BAE Systems steigen um weitere 2,9 und 2,3 Prozent, Thales um 2,7 Prozent und Leonardo sogar um 4 Prozent.

Gea erreicht Mittelfristziele bereits jetzt

Als "sehr positiv" für Gea werten Händler die Unternehmensmitteilung, dass die mittelfristigen Finanzziele bereits jetzt erreicht worden seien. "Der Markt war zwar schon optimistisch in den Kapitalmarkttag gegangen, aber das Erreichen von Wachstumszielen schon 2 Jahre früher als geplant dürfte man nicht erwartet haben", sagt ein Händler. Für die Gea-Aktie geht es um 2,9 Prozent nach oben.

Grenke gewinnen 5 Prozent. Kurstreiber ist eine überraschend starke Steigerung im Neugeschäft. Gegenüber dem Vorjahr sprang es im dritten Quartal um 24,9 Prozent, der Deckungsbeitrag DB2 sogar um 29,1 Prozent, da hier auch die Marge leicht erhöht werden konnte.

Nach einer Platzierung verlieren Renk 5,4 Prozent auf 21,19 Euro. Der Finanzinvestor Triton hat weitere Renk-Aktien abgegeben. Triton platzierte 18,3 Millionen Renk-Aktien zu 21 Euro das Stück. Der Zeitpunkt sei von der Beteiligungsgesellschaft Triton perfekt genutzt worden, denn der Kurssprung von Rheinmetall am Vortag habe gezeigt, dass Rüstungsaktien mit den Spannungen in Nahost wieder deutlich gesucht seien, heißt es im Handel.

Beim Sportgeschäft JD Sports es in London um 3,8 Prozent abwärts. Hier wurden Halbjahreszahlen veröffentlicht. Bei ihnen kam vor allem die Marge gut an, was aber Gewinnmitnahmen nicht verhindern kann.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.953,71 -0,0% -0,44 +9,6%

Stoxx-50 4.450,62 +0,1% 5,12 +8,7%

DAX 19.138,93 -0,4% -74,21 +14,3%

MDAX 26.777,87 -0,2% -59,38 -1,3%

TecDAX 3.362,89 -0,6% -21,98 +0,8%

SDAX 14.077,33 -0,2% -34,65 +0,8%

FTSE 8.289,97 +0,2% 13,32 +7,0%

CAC 7.581,79 +0,1% 7,72 +0,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,09 +0,05 -0,48

US-Zehnjahresrendite 3,76 +0,03 -0,12

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1071 +0,0% 1,1063 1,1076 +0,2%

EUR/JPY 160,04 +0,7% 158,96 159,05 +2,8%

EUR/CHF 0,9386 +0,2% 0,9358 0,9363 +1,2%

EUR/GBP 0,8334 +0,0% 0,8335 0,8336 -3,9%

USD/JPY 144,54 +0,7% 143,71 143,65 +2,6%

GBP/USD 1,3285 -0,0% 1,3273 1,3290 +4,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0282 -0,0% 7,0220 7,0333 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 61.367,60 +0,4% 61.532,75 62.643,40 +40,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,14 69,83 +3,3% +2,31 +2,1%

Brent/ICE 75,79 73,56 +3,0% +2,23 +1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,82 39,29 -1,2% -0,46 +6,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.651,24 2.667,04 -0,6% -15,80 +28,6%

Silber (Spot) 31,48 31,43 +0,2% +0,05 +32,4%

Platin (Spot) 997,00 991,00 +0,6% +6,00 +0,5%

Kupfer-Future 0,00 4,54 0% 0 +14,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

