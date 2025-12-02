Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Wenig Veränderung war am Dienstag in Frankfurt zu beobachten.

Letztendlich ging der MDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 29 516,31 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,919 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,046 Prozent stärker bei 29 489,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 475,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 577,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 320,37 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 29 751,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, notierte der MDAX bei 29 604,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 302,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,77 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 8,31 Prozent auf 9,75 EUR), HOCHTIEF (+ 5,30 Prozent auf 309,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,95 Prozent auf 68,15 EUR), Bilfinger SE (+ 2,72 Prozent auf 101,80 EUR) und HUGO BOSS (+ 2,14 Prozent auf 39,15 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Gerresheimer (-4,12 Prozent auf 25,62 EUR), IONOS (-3,30 Prozent auf 26,35 EUR), Ströer SE (-2,84 Prozent auf 34,25 EUR), PUMA SE (-2,27 Prozent auf 20,24 EUR) und RATIONAL (-1,97 Prozent auf 621,00 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 078 624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,524 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at