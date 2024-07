MÄRKTE USA/Deutliche Abgaben nach jüngster Rekordjagd

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der erneuten Rekordjagd am Dienstag deuten sich zur Wochenmitte kräftige Verluste an der Wall Street an. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 1,0 Prozent. Auch für die Technologiewerte geht es nach unten. Marktteilnehmer sprechen zwar von anhaltenden Umschichtungen aus dem Technologie-Sektor in Nebenwerte, was den Small-Cap-Index Russel 2000 an den vergangenen fünf Handelstagen nach oben getrieben hat, doch nun deutet sich zum Start auch hier ein Minus an. Nvidia fallen vorbörslich um weitere 4,0 Prozent.

Andere Teilnehmer weisen darauf hin, dass dem Markt auf dem aktuellen Niveau etwas die Luft ausgeht. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 hatten am Dienstag erneut Allzeithochs markiert. Zudem wird Aussagen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump zitiert, der den Fed-Chef aufgerufen hat, auf eine Zinssenkung vor der Wahl zu verzichten. Der Markt hat aktuell eine Zinssenkung im September vollständig eingepreist.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hat angedeutet, dass eine Zinssenkung in den kommenden Monaten - wenn auch nicht bei der Ratssitzung in zwei Wochen - gerechtfertigt sein könnte, wenn die jüngste Inflationsabschwächung anhält. Zusammen mit den Anzeichen für eine allmähliche Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt "nähern sich die Inflationsdaten der letzten drei Monate einem desinflationären Trend, den wir anstreben", sagte Williams. "Dies sind positive Anzeichen. Ich würde gerne mehr Daten sehen, um noch mehr Vertrauen zu gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig auf unser Ziel von 2 Prozent zubewegt."

Für einen Impuls könnten US-Konjunkturdaten sorgen. Für den Monat Juni werden die Daten zur Industrieproduktion sowie für Baubeginne und -genehmigungen veröffentlicht. Im Handelsverlauf folgt dann noch das "Beige Book", der Konjunkturbericht der US-Notenbank.

Ausblick bei Johnson & Johnson im Fokus

Daneben rückt die Berichtssaison immer stärker in den Fokus. Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Der Ausblick für den bereinigten Gewinn pro Aktie wurde jedoch nach unten genommen, die Prognosespanne für den operativen Umsatz dagegen angehoben. Die Aktien zeigen sich vor der Startglocke allerdings wenig bewegt.

Nach Handelsende folgt unter anderem Alcoa mit den Ergebnissen für das zweite Quartal. In der kommenden Woche nimmt die Zahl der Quartalsveröffentlichungen sprunghaft zu. Unter anderem werden Verizon, Coca-Cola, General Motors, Tesla und IBM ihre Ergebnisse vorlegen.

Dollar mit Abgaben - Ölpreise mit leichter Erholung

Nach den leichten Gewinnen am Vortag gerät der Dollar zur Wochenmitte wieder unter Druck. Der Dollar-Index fällt um 0,5 Prozent.

Die Ölpreise erholen sich leicht von den kräftigen Abgaben am Dienstag. Die Preise für Brent und WTI legen um bis zu 0,6 Prozent zu. Belastungsfaktor waren schwache Konjunkturdaten aus China, welche die Nachfrage-Sorgen erneut angeheizt hatten.

Auch die Renditen am Anleihemarkt erholen sich leicht von den Abgaben am Dienstag. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 1,4 Prozent auf 4,17 Prozent. Die Zinssenkungserwartungen der Investoren seien weiterhin hoch, heißt es.

Der Goldpreis tritt weitgehend auf der Stelle, nachdem die Feinunze am Vortag bei 2.487 Dollar ein Allzeithoch markiert hatte.

