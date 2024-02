MÄRKTE USA/Gut behauptet - Cisco nach Zahlen und Ausblick unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aufwärtstendenz an der Wall Street setzt sich auch am Donnerstag fort, allerdings mit deutlich gebremsten Tempo. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Startglocke 0,2 Prozent auf 38.499 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,1 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite zeigt sich wenig verändert.

Den Schreck der unerwartet hohen Inflationsdaten vom Dienstag hat der Markt überraschend schnell verdaut. Zwar haben sich die Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen durch die US-Notenbank deutlich reduziert, erhielten jedoch am Vortag durch die Aussagen von Austan Goolsbee, Präsident der Chicagoer Notenbankfiliale, neue Nahrung. Er sieht in der unerwartet hartnäckigen Inflation nicht notwendigerweise ein Hindernis für eine Zinssenkung in den kommenden Monaten.

Vorbörslich wurde ein ganzer Schwung an US-Konjunkturdaten veröffentlicht, die tendenziell nicht auf eine baldige US-Zinssenkung hindeuten. Zwar ging der Einzelhandelsumsatz im Januar deutlicher zurück als erwartet. Doch die wöchentlichen Erstanträge auf Abeitslosenunterstützung fielen dagegen, während Ökonomen mit einem Anstieg gerechnet hatten. Die Daten deuten weiterhin auf einen robusten Arbeitsmarkt in den USA hin. Auch die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Februar stärker aufgehellt als erwartet. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 5,2 Punkte von minus 10,6 im Januar. Volkswirte hatten lediglich eine leichter Erholung auf minus 8,0 erwartet.

Die US-Importpreise sind im Januar entgegen den Erwartungen kräftig gestiegen - allerdings auf Basis eines stark nach unten revidierten Vormonatswerts. Die Industrieproduktion verzeichnete im Januar einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat, während die Volkswirte hier mit einem leichten Plus gerechnet hatten. Nach der Eröffnung folgen noch die Lagerbestände für Dezember.

Cisco nach Zahlen und Ausblick unter Druck

Bei den Einzelwerten geht es für die Cisco-Aktie um 2,8 Prozent abwärts. Der Netzwerk-Spezialist hat für das zweite Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang von 6 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar vermeldet, übertraf damit aber den Konsens von 12,7 Milliarden. Auch der bereinigte Gewinn fiel etwas besser aus als prognostiziert. Allerdings enttäuschte der Ausblick für das laufende Quartal. Auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde nach unten genommen.

Die Deere-Aktie büßt 3,5 Prozent ein. Der Landmaschinen-Hersteller hat die Jahresgewinnprognose gesenkt und im ersten Geschäftsquartal zudem einen Gewinnrückgang um 11 Prozent verzeichnet.

Dollar erneut mit Abgaben

Der Dollar zeigt sich erneut mit Abgaben, nachdem der Greenback am Dienstag nach den Inflationsdaten noch parallel zu den Marktzinsen zugelegt hatte. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,3 Prozent. Mit den veröffentlichten US-Daten weitet der Dollar seine Abgaben noch leicht aus. Keine größere Reaktion auf die US-Daten zeigt der US-Anleihemarkt. Hier geht es für die Renditen erneut nach unten. Kurzfristige Zinssenkungen seien weiterhin möglich, heißt es.

Die Ölpreise erholen sich leicht von den Vortagesverlusten. Auslöser für den Rückgang waren die stärker als erwartet gestiegenen US-Rohöllagerbestände, die am Vortag vermeldet wurden. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) rechnet zudem damit, dass die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr deutlich schwächer wachsen wird. "Das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage verliert an Schwung", hieß es in dem Monatsbericht.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.499,30 +0,2% 75,03 +2,2%

S&P-500 5.007,91 +0,1% 7,29 +5,0%

Nasdaq-Comp. 15.861,37 +0,0% 2,22 +5,7%

Nasdaq-100 17.812,29 +0,0% 4,66 +5,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,52 -6,3 4,58 9,9

5 Jahre 4,18 -5,7 4,24 18,1

7 Jahre 4,21 -5,5 4,26 23,9

10 Jahre 4,19 -5,7 4,25 31,4

30 Jahre 4,39 -4,8 4,44 41,8

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:35 Uhr Mi, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0780 +0,5% 1,0731 1,0720 -2,4%

EUR/JPY 161,53 +0,0% 161,12 161,46 +3,8%

EUR/CHF 0,9479 -0,2% 0,9494 0,9500 +2,2%

EUR/GBP 0,8564 +0,3% 0,8537 0,8542 -1,3%

USD/JPY 149,85 -0,4% 150,15 150,62 +6,4%

GBP/USD 1,2588 +0,2% 1,2570 1,2549 -1,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2149 -0,2% 7,2259 7,2250 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 52.710,69 +1,6% 52.040,37 51.661,71 +21,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,00 76,64 +0,5% +0,36 +6,7%

Brent/ICE 81,84 81,60 +0,3% +0,24 +6,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,365 24,97 +1,6% +0,40 -20,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.007,84 1.992,36 +0,8% +15,48 -2,6%

Silber (Spot) 22,92 22,38 +2,4% +0,55 -3,6%

Platin (Spot) 902,58 893,00 +1,1% +9,58 -9,0%

Kupfer-Future 3,74 3,70 +1,1% +0,04 -3,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

