MÄRKTE USA/Wall Street dürfte in Rekordlaune bleiben

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rekordjagd der US-Börsen dürfte die Wall Street am Montag noch etwas weiter zulegen. Angesichts der gut behaupteten Tendenz am Aktienterminmarkt sind weitere Allzeithochs am Kassamarkt möglich. Aber große Sprünge nach oben trauen Marktbeobachter den Börsen nicht zu. "Die Aktienmärkte werden zu Beginn der Woche voraussichtlich weitgehend stagnieren, da Anleger nach Orientierung suchen, während die US-Berichtssaison an Fahrt gewinnt und der neueste Konjunkturplan aus China unter die Lupe genommen wird", urteilt Maktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown. Der Rentenhandel ruht zu Wochenbeginn wegen des Feiertags Columbus Day.

Etwas Unterstützung kommt von dem Konjunkturpaket, das die chinesische Regierung am Wochenende angekündigt hat. China will ein Paket gezielter, schrittweiser fiskalpolitischer Maßnahmen einführen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Beobachter bemängeln jedoch das Fehlen von Details. Das Paket beinhaltet auch die Anhebung der Schuldenobergrenze in einem relativ großen Umfang, um die bestehenden versteckten Schulden der lokalen Regierungen zu ersetzen und ihre Schuldenrisiken zu entschärfen, sagte Finanzminister Lan Foan.

Während die Bilanzsaison eine Pause einlegt, werden in den kommenden Tagen Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs aus dem Bankensektor Geschäftszahlen vorlegen - außerdem Schwergewichte wie Netflix, Procter & Gamble, UnitedHealth oder auch Johnson & Johnson.

Dollar steigt - Erdölpreise geben nach

Der Dollar zieht an, der Dollarindex steigt um 0,3 Prozent. Risikoscheue Anleger und weniger aggressive Erwartungen an die Zinssenkungen der US-Notenbank dürften den Greenback stützen, meint Marktstratege Elias Haddad von Brown Brothers Harriman. Die fehlenden Details zum neuen chinesischen Konjunkturpaket minderten das Interesse an risikoreicheren Anlageklassen, was dem Dollar zugutekomme.

Die Sorge um die Erdölnachfrage in China lässt die Preise sinken. Das Kartell Opec hat seine Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage erneut gesenkt - insbesondere rechnen die Staaten der Gruppe auf deutliche niedrigere Eröleinfuhren in China - dem größten Importeur der Welt. Aktuelle Daten belegen die Konjunkturschwäche. Denn Chinas Export- und Importwachstum hat sich im September deutlicher als erwartet abgeschwächt. Neben dieser fundamentalen Sicht könne aber eine Eskalation des Nahostkrieges die Ölpreise wieder ganz schnell nach oben treiben, heißt es.

Kahlschlag bei Boeing

Unter den Einzelaktien verlieren Boeing vorbörslich 2,6 Prozent. Der Flugzeughersteller hat eine Gewinnwarnung ausgegeben und den Abbau von 17.000 Arbeitsplätzen, das sind 10 Prozent der Belegschaft, angekündigt.

Sirius XM Holdings verbessern sich dagegen um 3,3 Prozent, nachdem Berkshire Hathaway ihre Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt hat. Im Fahrwasser steigender Bitcoin-Kurse geht es mit Coinbase um 4,0 Prozent aufwärts, MicroStrategy gewinnen 5,3 Prozent. Caterpillar büßen nach einer Abstufung durch Morgan Stanley auf "Underweight" 2 Prozent ein.

===

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:35 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0914 -0,2% 1,0924 1,0950 -1,2%

EUR/JPY 163,38 +0,2% 163,03 163,33 +5,0%

EUR/CHF 0,9413 +0,4% 0,9375 0,9386 +1,5%

EUR/GBP 0,8366 -0,0% 0,8363 0,8373 -3,6%

USD/JPY 149,70 +0,4% 149,23 149,16 +6,3%

GBP/USD 1,3046 -0,2% 1,3062 1,3078 +2,5%

USD/CNH (Offshore) 7,0954 +0,2% 7,0828 7,0719 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 64.900,15 +3,2% 63.815,25 62.065,80 +49,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,08 75,56 -2,0% -1,48 +4,9%

Brent/ICE 77,57 79,04 -1,9% -1,47 +3,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,205 39,75 +1,2% +0,46 +8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.653,07 2.657,37 -0,2% -4,30 +28,6%

Silber (Spot) 31,18 31,54 -1,1% -0,35 +31,2%

Platin (Spot) 982,63 988,70 -0,6% -6,07 -0,9%

Kupfer-Future 4,42 4,49 -1,7% -0,07 +11,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2024 08:45 ET (12:45 GMT)