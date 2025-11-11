Boeing Aktie

168,70EUR 0,72EUR 0,43%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

11.11.2025 19:24:34

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auftrags- und Auslieferzahlen für Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die Zahl von 53 ausgelieferten Flugzeugen bezeichnete Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie als "soliden Start in das vierte Quartal". Der Experte erwähnte noch, dass der Flugzeugbauer nur 15 Bestellungen verzeichnet habe. Er bleibt aber der Ansicht, dass Anleger derzeit mehr auf Produktions- und Lieferpläne achteten als auf die Auftragseingänge./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 195,91 		Abst. Kursziel*:
27,61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 195,85 		Abst. Kursziel aktuell:
27,65%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

