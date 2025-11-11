Boeing Aktie
|168,70EUR
|0,72EUR
|0,43%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auftrags- und Auslieferzahlen für Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die Zahl von 53 ausgelieferten Flugzeugen bezeichnete Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie als "soliden Start in das vierte Quartal". Der Experte erwähnte noch, dass der Flugzeugbauer nur 15 Bestellungen verzeichnet habe. Er bleibt aber der Ansicht, dass Anleger derzeit mehr auf Produktions- und Lieferpläne achteten als auf die Auftragseingänge./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:20 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 195,91
|
Abst. Kursziel*:
27,61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 195,85
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,65%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
