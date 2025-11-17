Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Boeing-Anlage im Blick 17.11.2025 16:03:37

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Boeing-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Boeing-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 140,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 71,332 Boeing-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 875,45 USD, da sich der Wert eines Boeing-Papiers am 14.11.2025 auf 194,52 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 38,75 Prozent.

Boeing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 147,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

