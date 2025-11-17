Boeing Aktie
|168,18EUR
|0,84EUR
|0,50%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
17.11.2025 12:09:17
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngsten Ereignisse wie die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 194,52
|
Abst. Kursziel*:
31,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 194,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,09%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
09:30
|Boeing will verärgerte Kunden besänftigen (Spiegel Online)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.11.25