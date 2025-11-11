Boeing Aktie
|168,50EUR
|0,52EUR
|0,31%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auftrags- und Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Oktober 53 Flugzeuge ausgeliefert nach deren 14 im Vorjahresmonat, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 195,79
|
Abst. Kursziel*:
30,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 195,61
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,36%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
