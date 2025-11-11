Boeing Aktie

168,50EUR 0,52EUR 0,31%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

11.11.2025 20:25:32

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auftrags- und Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Oktober 53 Flugzeuge ausgeliefert nach deren 14 im Vorjahresmonat, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 195,79 		Abst. Kursziel*:
30,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 195,61 		Abst. Kursziel aktuell:
30,36%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

