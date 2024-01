MARKT USA/Boeing sowie Konjunktur- und Zinssorgen dürften belasten

Die Wall Street dürfte am Montag mit leichten Verlusten in die neue Woche gehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine knapp behauptete Handelseröffnung schließen, wobei der Dow-Jones-Index sogar leichter indiziert wird. Das liegt an Boeing, die vorbörslich um 8,4 Prozent abstürzen. Nach der Notlandung einer Boeing 737-9 MAX nach einer zerborstenen Rumpfplatte mit Fenster hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Überprüfungen angeordnet. Diese würden vier bis acht Stunden pro Flugzeug in Anspruch nehmen, teilte die FAA mit. Zuvor hatte bereits die US-Fluglinie Alaska Airlines angekündigt, ihre Flugzeuge der Baureihe vorerst am Boden zu lassen.

Die Stimmung wird aber auch mit Blick auf China getrübt, in Hongkong gaben die Kurse deutlich bis fast auf die niedrigsten Stände seit November 2022 nach. Im Laufe der Woche anstehende Daten könnten einmal mehr die schwache Verfassung der chinesischen Volkswirtschaft manifestieren, heißt es. Die erhofften Konjunkturpakete ließen noch immer auf sich warten. Dazu hat Saudi-Arabien die Preise für Ölexporte nach Asien wegen der schwachen Nachfrage gesenkt.

Aber auch der Binnenblick animiert nicht gerade zu Aktienkäufen. Zwar hat der robuste Arbeitsmarktbericht vom Wochenschluss anders als in China einmal mehr die starke Konjunktur in den USA untermauert, zugleich aber auch den Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer versetzt. "Die robuste Wirtschaft und die noch nicht abgeschlossene Inflationsbekämpfung dürften dazu führen, dass die US-Notenbank die Zinssätze vorerst beibehält und nicht, wie von den Märkten erwartet, Anfang März senkt", erläutert Chefmarktanalyst Richard Hunter von Interactive Investor. Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan wollte am Wochenende sogar Zinserhöhungen nicht gänzlich ausschließen.

January 08, 2024