Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
17.11.2025 09:30:00
Boeing will verärgerte Kunden besänftigen
Auf der Flugshow in Dubai geht es für Boeing nicht um den Abschluss spektakulärer Aufträge. Die zuständige Topmanagerin Stephanie Pope wäre schon froh, wenn der Ärger der Kunden verfliegen würde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|168,18
|0,50%
