MARKT USA/Etwas fester - Cisco nach Zahlen und Ausblick unter Druck

Die Aufwärtstendenz an der Wall Street dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu. Den Schreck der unerwartet hohen Inflationsdaten vom Dienstag hat der Markt überraschend schnell verdaut. Zwar haben sich die Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen durch die US-Notenbank deutlich reduziert, erhielten allerdings am Vortag durch die Aussagen von Austan Goolsbee, Präsident der Chicagoer Notenbankfiliale, neue Nahrung. Er sieht in der unerwartet hartnäckigen Inflation nicht notwendigerweise ein Hindernis für eine Zinssenkung in den kommenden Monaten.

Für Impulse dürfte ein ganzer Schwung an US-Konjunkturdaten sorgen. Dabei dürften vor allem die Einzelhandelsumsätze für Januar, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philadelphia-Fed-Index für den Februar und die Industrieproduktion für Januar im Fokus stehen.

Bei den Einzelwerten geht es für die Cisco-Aktie vorbörslich um 5,3 Prozent nach unten. Der Netzwerk-Spezialist meldete einen Umsatzrückgang von 6 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar, übertraf damit aber den Konsens von 12,7 Milliarden. Auch der bereinigte Gewinn fiel etwas besser aus als gedacht. Allerdings enttäuschte der Ausblick für das laufende Quartal. Auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde nach unten genommen.

February 15, 2024