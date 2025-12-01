Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
01.12.2025 17:02:06
Marvell Technology Scores Major Security Win with Microsoft Azure in Europe
This article Marvell Technology Scores Major Security Win with Microsoft Azure in Europe originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
18:02
|Montagshandel in New York: Dow Jones gibt mittags nach (finanzen.at)
|
16:02
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Google-Rückzieher: EU-Kartellbeschwerde gegen Microsoft fallengelassen - Aktie uneinheitlich (Dow Jones)
|
28.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025 (finanzen.at)
Analysen zu Scores Holding Co IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|419,95
|-1,06%
|Scores Holding Co IncShs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.