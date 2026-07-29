Masco Aktie

Masco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 13:11:36

Masco Corp. Q2 Profit Advances

(RTTNews) - Masco Corp. (MAS) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $318 million, or $1.60 per share. This compares with $270 million, or $1.28 per share, last year.

Excluding items, Masco Corp. reported adjusted earnings of $326 million or $1.64 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.9% to $1.992 billion from $2.051 billion last year.

Masco Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $318 Mln. vs. $270 Mln. last year. -EPS: $1.60 vs. $1.28 last year. -Revenue: $1.992 Bln vs. $2.051 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.40 To $ 4.60

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Masco Corp.

mehr Nachrichten