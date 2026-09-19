Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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19.09.2026 21:04:02
Massive Update for Applied Materials Stock Investors!
Revenue growth is accelerating, with the good times forecasted to last several years.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 17, 2026. The video was published on Sept. 19, 2026.
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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18.09.26
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18.09.26
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10.09.26
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Analysen zu Applied Co Ltd
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 760,00
|1,28%
|Applied Materials Inc.
|387,00
|6,49%
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