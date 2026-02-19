MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags

Um 12:09 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent auf 31 436,05 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 374,071 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,028 Prozent leichter bei 31 733,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 742,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 763,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 357,22 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0,180 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 385,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, notierte der MDAX bei 28 656,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, notierte der MDAX bei 27 584,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 30 597,95 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell DWS Group GmbH (+ 2,95 Prozent auf 61,10 EUR), Aroundtown SA (+ 1,94 Prozent auf 2,94 EUR), TAG Immobilien (+ 1,63 Prozent auf 16,21 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,22 Prozent auf 107,90 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,14 Prozent auf 66,55 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen freenet (-9,67 Prozent auf 30,26 EUR), flatexDEGIRO (-6,74 Prozent auf 30,98 EUR), KRONES (-3,69 Prozent auf 135,60 EUR), WACKER CHEMIE (-2,35 Prozent auf 79,10 EUR) und Jungheinrich (-2,18 Prozent auf 35,82 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 353 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,734 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Ströer SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,95 Prozent.

Redaktion finanzen.at