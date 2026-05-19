Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain passte am Montagabend sein Bewertungsmodell für den Staplerhersteller an die neue Segmentierung der Geschäfte an. Diese sollte für mehr Transparenz sorgen. Das Kursziel steige aufgrund des nach vorne verlagerten Bewertungszeitraums./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,78 €
|
Abst. Kursziel*:
93,70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92,46%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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