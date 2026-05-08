Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Von einer schwachen Basis ausgehend zeichne sich bei dem Lagerausrüster eine Erholung ab, schrieb Timothy Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar herrsche Wettbewerbsdruck im Gabelstaplersegment, doch wegen Preiserhöhungen und stagnierenden Importen aus China zeichne sich keine signifikante Verschlechterung ab. Im Bereich Lagerautomatisierung sei die Auftragslage solide./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Overweight
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,20 €
|
Abst. Kursziel*:
50,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,83%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
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