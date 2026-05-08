Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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08.05.2026 07:13:41

Jungheinrich Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Von einer schwachen Basis ausgehend zeichne sich bei dem Lagerausrüster eine Erholung ab, schrieb Timothy Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar herrsche Wettbewerbsdruck im Gabelstaplersegment, doch wegen Preiserhöhungen und stagnierenden Importen aus China zeichne sich keine signifikante Verschlechterung ab. Im Bereich Lagerautomatisierung sei die Auftragslage solide./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Overweight
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27,20 € 		Abst. Kursziel*:
50,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,83%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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