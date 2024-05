MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Mittwoch steht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,30 Prozent im Minus bei 27 090,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 246,874 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 27 174,12 Punkte an der Kurstafel, nach 27 172,36 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 27 174,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 063,08 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 289,73 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 22.02.2024, mit 26 099,76 Punkten bewertet. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, bei 27 584,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,939 Prozent aufwärts. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 0,84 Prozent auf 47,90 EUR), RTL (+ 0,50 Prozent auf 30,05 EUR), Jungheinrich (+ 0,40 Prozent auf 35,34 EUR), Stabilus SE (+ 0,36 Prozent auf 56,30 EUR) und JENOPTIK (+ 0,36 Prozent auf 28,22 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen TAG Immobilien (-1,51 Prozent auf 14,38 EUR), thyssenkrupp (-1,23 Prozent auf 4,66 EUR), Gerresheimer (-1,22 Prozent auf 93,45 EUR), Aroundtown SA (-1,14 Prozent auf 2,17 EUR) und LEG Immobilien (-1,08 Prozent auf 84,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 376 449 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,502 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,18 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

