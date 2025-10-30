Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Aroundtown SA-Investment
|
30.10.2025 10:03:41
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Aroundtown SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,01 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49,702 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155,67 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 29.10.2025 auf 3,13 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 55,67 Prozent.
Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 3,43 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Aroundtown SA
