MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Aurubis-Investment verdienen können.

Am 24.09.2024 wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Aurubis-Papier bei 62,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Aurubis-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,077 Aurubis-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,95 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 574,76 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 57,48 Prozent.

Am Markt war Aurubis jüngst 4,21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at