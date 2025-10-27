Bilfinger Aktie

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

27.10.2025

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Bilfinger SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Bilfinger SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Bilfinger SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,624 Bilfinger SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 210,41 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 24.10.2025 auf 97,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +121,04 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bilfinger SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bilfinger SE

