Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Bilfinger SE-Investition im Blick
|
27.10.2025 10:04:55
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Bilfinger SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Bilfinger SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,624 Bilfinger SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 210,41 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 24.10.2025 auf 97,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +121,04 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Bilfinger SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SEmehr Nachrichten
|
28.10.25
|XETRA-Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
27.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
27.10.25
|EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback (EQS Group)
|
27.10.25