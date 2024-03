MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das CTS Eventim-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 60,75 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investierten, hätten nun 164,609 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen CTS Eventim-Aktien wären am 29.02.2024 11 967,08 EUR wert, da der Schlussstand 72,70 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 19,67 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 6,95 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie ging am 01.02.2000 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at