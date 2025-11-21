Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer

Am Freitag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,84 Prozent auf 28 204,98 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 335,049 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,662 Prozent auf 28 255,27 Punkte an der Kurstafel, nach 28 443,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 981,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28 401,59 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 4,17 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 21.10.2025, einen Stand von 30 140,61 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 30 677,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 868,27 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,67 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 8,58 Prozent auf 82,25 EUR), Lufthansa (+ 2,31 Prozent auf 7,98 EUR), PUMA SE (+ 1,79 Prozent auf 15,89 EUR), TUI (+ 1,31 Prozent auf 7,42 EUR) und Ströer SE (+ 1,19 Prozent auf 34,10 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil RENK (-7,60 Prozent auf 51,28 EUR), HENSOLDT (-6,19 Prozent auf 72,80 EUR), HOCHTIEF (-5,91 Prozent auf 273,60 EUR), AIXTRON SE (-5,89 Prozent auf 16,38 EUR) und thyssenkrupp (-4,93 Prozent auf 8,88 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 912 035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,998 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at