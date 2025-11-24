CTS Eventim Aktie

83,90EUR -0,40EUR -0,47%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

24.11.2025 10:03:29

CTS Eventim Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 109 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Veranstalters und Ticketvermarkters hätten die Konsensschätzungen übertroffen, wozu beide Sparten beigetragen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84,55 € 		Abst. Kursziel*:
27,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,72%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:46 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:03 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
21.11.25 CTS Eventim Buy UBS AG
