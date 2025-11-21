FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat CTS Eventim nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe mit dem Umsatz ein wenig enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) dagegen positiv überrascht, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er sprach von insgesamt guten Resultaten und zuversichtlichen Aussagen auf der anschließenden Analystenkonferenz. Den bestätigten Jahresausblick wertet er positiv, da vorab einige Investoren recht skeptisch für die kurzfristigen Aussichten gewesen seien./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET





