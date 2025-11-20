CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Ziele stehen
|
20.11.2025 19:55:00
CTS Eventim-Aktie fällt trotz starkem Gewinnsprung
Das Geschäftssegment Live Entertainment setzte im Berichtszeitraum 663 Millionen Euro um und damit 5,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das bereinigte EBITDA kletterte um 27 Prozent auf 46,3 Millionen Euro, wodurch sich die bereinigte EBITDA-Marge spürbar auf 7,0 von 5,8 Prozent im Vorjahr verbesserte.
Im Segment Ticketing wuchs der Umsatz um 2,1 Prozent auf 211 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um 8,1 Prozent auf 91 Millionen Euro, und die entsprechende Marge auf 43,1 von 40,7 Prozent.
"Die Entwicklung im dritten Quartal unterstreicht einmal mehr, dass wir nicht nur wachsen, sondern auch nachhaltig Wert schaffen", sagte CEO Klaus-Peter Schulenberg. "Dabei profitieren wir von einer konsequenten Modernisierung unserer technologischen Infrastruktur, von klaren Prozessoptimierungen und den Fortschritten bei der Integration unserer Akquisitionen."
Im Gesamtjahr rechnet der Münchener Konzern weiterhin mit einem "moderaten" Anstieg bei Umsatz und bereinigten EBITDA im Vorjahresvergleich. Im Jahr 2024 betrug der Umsatz 2,8 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA 542 Millionen Euro.
Auf Tradegate verliert die Aktie am Abend 3,30 Prozent.
DOW JONES
