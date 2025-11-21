CTS Eventim Aktie

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

21.11.2025 08:40:49

CTS Eventim Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim nach Quartalszahlen von 114 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bereich Live Entertainment sei zurück in der Spur, schrieb Bernd Klanten am Freitag. Margenseitig habe das Unternehmen auch im Tickethandel die Erwartungen übertroffen - eine willkommene Beruhigung. Die Aktien seien insgesamt zu hart abgestraft worden für "kurzfristigen Lärm" und seien attraktiv bewertet./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 02:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
81,00 € 		Abst. Kursziel*:
35,80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
82,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,50%
Analyst Name::
Bernd Klanten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:40 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
08:19 CTS Eventim Buy UBS AG
08:18 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
20.11.25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
