CTS Eventim Aktie

81,80EUR 3,75EUR 4,80%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis im Bereich Live Entertainment sei nach dem schwachen zweiten Quartal eine positive Überraschung, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Das Pendel sei hier umgeschwungen. Er hob diesbezüglich seine Schätzungen fr den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter an./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
116,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76,25 € 		Abst. Kursziel*:
52,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,81%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

