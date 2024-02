MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Anlegern gebracht.

Die Delivery Hero-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,266 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43,78 EUR, da sich der Wert einer Delivery Hero-Aktie am 12.02.2024 auf 19,32 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -56,22 Prozent.

Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 5,01 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 fand der erste Handelstag des Delivery Hero-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Anteils belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at